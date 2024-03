Redação Jornal do Tocantins Stefani Cavalcante

Foram apreendidos mais de 100 kg de carnes em um supermercado de Guaraí, na região central do Tocantins. Durante ação nesta quarta-feira (20), os fiscais da vigilância sanitária também encontraram larvas em lixos na parte do açougue e legumes podres. O açougue do estabelecimento foi interditado.

Segundo o município, o supermercado foi autuado e deve responder pela comercialização de produtos impróprios para consumo e más condições de higiene. A multa deve ser estipulada após o processo ser julgado. O nome do supermercado não foi divulgado, por isso o g1 não conseguiu contato.

Fiscais informaram que as carnes, que deveriam estar na temperatura de -12 graus foram encontradas descongeladas. Foram apreendidas 30,9 kg de linguiça, 25,1 kg de salsicha, 15,2 kg de linguiça calabresa, 15,6 kg de cebola e 24,1 kg de batata.

Cuidados com alimentos



A vigilância recomenda que antes de comprar produtos como linguiça, salsichas, cortes de frango e outros frios. é necessário verificar a temperatura indicada pelo fabricante.

"Se na embalagem diz que a temperatura deve ser de - 12 graus não poderá ser disponibilizado ao consumidor descongelado. Salvo se no rótulo mencionar que após descongelado poderá manter por até determinada data. Além do mais, produtos do tipo legumes devem estar em perfeitas condições para ser consumidos e ambiente livres de sujidades", explicou o superintendente da vigilância sanitária de Guaraí, Vanderlito Alves.