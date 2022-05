Vida Urbana Mais de 1.500 litros de bebidas alcoólicas sem nota fiscal são apreendidas em Alvorada Além das bebidas apreendidas, policiais encontraram substância com característica de comprimido de anfetamina diluída em um líquido numa garrafa

Nesta sexta-feira, 13, no município de Alvorada, região sul do Estado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1.544 litros de bebida alcoólica sem nota fiscal transportadas em uma caminhão. Os policiais suspeitaram da documentação apresentada pelo condutor do veículo após notar a ausência de carimbos de inspeção da Secretaria da Fazenda (Sefaz). Ao inspecionar...