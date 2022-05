Vida Urbana Mais de 1.029 litros de bebidas e 577 produtos sem nota fiscal são apreendidos em Paraíso Veículo apresentava irregularidades no licenciamento e toda a mercadoria ficou retida no caminhão para averiguação da Secretaria da Fazenda do Tocantins

Neste final de semana, a Polícia Rodoviária Federal do Tocantins (PRF) apreendeu cerca de 1.029 litros de bebidas e 577 unidades de produtos diversos, em ação de fiscalização no KM 506 da BR 153, na cidade de Paraíso do Tocantins, cidade distante 60 km de Palmas. Segundo a corporação, a equipe da PRF abordou o veículo Vw/8.160 Drc 4x2, cor branca, conduzido por um...