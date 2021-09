Vida Urbana Mais cinco registros nesta terça-feira elevam número de mortes por Covid-19 para 3.752 no Tocantins Boletim Epidemiológico de hoje ainda aponta 345 novos casos confirmados do vírus, sendo 71 das últimas 24 horas

No 556º dia que o Tocantins registra casos da Covid-19, o boletim epidemiológico desta quarta-feira, 21, destaca mais cinco mortes em decorrência de complicações da doença no Estado. Até o momento, 3.752 contaminados foram a óbito. O Boletim Epidemiológico de hoje ainda aponta 345 novos casos confirmados do vírus, sendo 71 das últimas 24 horas. O restante é de e...