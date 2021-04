Vida Urbana Mais 930 idosos receberam a vacina contra a Covid-19 na última imunização da doença em Palmas Pessoas que não puderam comparecer na quinta-feira, 1º de abril, podem agendar vacinação nas Unidades de Saúde da Família (USFs) da Capital

Nesta quinta-feira, 1°, 930 doses das vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas durante as ações drive thru e em unidades de saúde na Capital, destinada para idosos com mais de 67 anos. Do número, 418 pessoas foram vacinadas na Praia da Graciosa, 264 no Ginásio Ayrton Senna, 183 na Unidade de Saúde da Família (USF) Deise de Fátima, e 65 na USF José Hermes. De acordo...