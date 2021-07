A 32ª pauta de distribuição de vacinas contra a Covid-19 do Ministério da Saúde (MS) divulgada nesta segunda-feira, 26, relaciona mais 85.010 doses para o Tocantins. A maior parcela de doses é da vacina AstraZeneca (Fiocruz) com 36 mil doses (42% do total destinado) e da Coronavac (Sinocav/Multidose) com 26.220 doses para dupla aplicação (31% do total) e outras 500 (1%) para uma só aplicação. Além destas, há mais 15.210 doses da Pfizer (18%).

Conforme o documento divulgado pelo MS, os públicos alvos serão ampliados a partir de agora. O documento lista a segunda dose da AstraZeneca para pessoas com comorbidades (13.942) e pessoas com deficiência permanente (14.622) a segunda dose para trabalhadores de transporte (3.467) , portuários (49) e forças de segurança e salvamento e forças armadas (419).

As outras 7.100 doses da AstraZeneca /Covax se destinam para pessoas com deficiência, na segunda dose.

As 15,2 mil doses da Pfizer são direcionadas para a segunda dose pessoas com comorbidades, incluindo gestante e puérpera e pessoas com deficiência permanente (6.899) e mais 7.061 para a primeira dose de quem tem entre 50 e 54 anos, sem comorbidades. Este público de faixa etária e população em geral também é alvo das 26.700 doses da Coronavac.

As doses devem chegar no Tocantins até quinta-feira, 29, e antes de serem distribuídas para os municípios, passarão por conferência na Secretaria da Saúde (SES).

Confira na imagem as tabelas publicadas pelo MS.