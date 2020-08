Dados do boletim epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES) divulgados neste domingo, 9, com exames acumulados há vários dias, mostra que Tocantins já ultrapassa a marca de 31 mil casos de Covid-19. São 31.663 pessoas infectadas com o coronavírus.

Dos infectados a SES aponta 19.341 pacientes recuperados e 11.871 ainda ativos - que estão internados em hospitais ou em isolamento domiciliar. O número de pessoas mortas pela doenças chegou a 451.

Com esses dados confirmados no domingo, o Estado registra incidência de 2013,07 infectados por cada grupo de 100.000 habitantes e letalidade de 1,42%.

Entre as sete mortes, três são de moradores de Palmas, um homem de 67 anos morreu no dia 8 de agosto no Hospital Unimed e duas mulheres, uma de 32 anos, com comorbidades renais e microcefalia e outra de 64 anos, com comorbidade oncológica, que morreu em Gurupi.

As outras quatro vítimas são todas mulheres que morreram em Porto Nacional, com 64 anos, hipertensa e diabética, outra de 86 anos, de Dianópolis, com histórico de AVC e comorbidade cardíaca, uma araguainense de 72 anos, e outra de Tocantinópolis, de 87 anos, que morreu em Augustinópolis.