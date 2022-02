Vida Urbana Mais 4 idosos morrem neste mês e TO contabiliza 352 novos casos, apenas 1 nas últimas 24 horas Segundo o Boletim Epidemiológico, dos 352 novos casos, 170 foram detectados por RT-PCR, 64 por sorologia e 118 por testes rápidos

Nesta segunda-feira, 21, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) apontou mais quatro mortes de idosos causadas pela Covid-19. Todas as vítimas são deste mês de fevereiro. Até o momento, 4.090 pessoas no Estado perderam a vida por causa de complicações do vírus. O Tocantins também contabilizou hoje 352 novos casos confirmados da Covid-19, sendo um nas últimas 24 hor...