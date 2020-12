Vida Urbana Mais 394 casos e mais três mortes por Covid-19 confirmados no Estado Tocantins chega a 89.794 confirmações com 80.284 recuperados, 8.281 ativos e 1.229 mortes

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa nesta terça-feira, 29, mais 394 casos confirmados e mais três mortes por Covid-19. Segundo o órgão, de 287.122 pessoas notificadas com a Covid-19 89.794 estão confirmados, entre 80.284 recuperados e 8.281 ainda ativos e 1.229 óbitos. As três mortes registradas são de uma mulher, 86 anos, de Santa Fé do Aragua...