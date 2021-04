Vida Urbana Mais 21 pessoas morrem de Covid-19 no Tocantins; Estado já conta com 2.101 óbitos Neste sábado, 3, foram registrados 594 novos casos confirmados do vírus, sendo 89 das últimas 24 horas

Neste sábado, 3, o Tocantins contabilizou 594 novos casos confirmados da Covid-19, sendo 89 das últimas 24 horas. O restante é de exames coletados em dias anteriores e que tiveram seus resultados liberados na data desta sexta-feira, 2. Esta edição do Boletim Epidemiológico também aponta que mais 21 pessoas no Estado perderam a vida por complicações do novo coronavírus. Dos 594 no...