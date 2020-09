Redação Jornal do Tocantins

Boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) na tarde deste sábado, 12, trouxe mais 800 novos casos de coronavírus e mais 15 no Tocantins, que soma 59.395 infectados e 799 mortes.

A SES divulgou os dados das novas vítimas que morreram por Covid-19:

- Mulher de 75 anos, residente de Palmas. Comorbidades: hipertensão e cardiopatia. Óbito no dia 11/09/20 no Hospital Osvaldo Cruz.

Criança do sexo feminino de 1 ano, residente de Miranorte. Comorbidades: Não relatado. Óbito no dia 11/09/20 no Hospital Infantil de Palmas

- Homem de 70 anos, residente de Paraíso do Tocantins. Comorbidades: em tratamento oncológico. Óbito no dia 10/09/20 no Hospital Geral de Palmas.

- Homem de 77 anos, residente de Palmas. Comorbidades: Diabetes e Doença coronariana crônica. Óbito no dia 03/09/20 no Hospital Unimed Palmas.

- Mulher de 73 anos, residente de Pequizeiro. Óbito no dia 05/09/20 na UTI Instituto Ortopédico de Palmas.

- Homem de 71 anos, residente de São Sebastião. Comorbidades: Diabetes e Insuficiência Cardíaca. Óbito no dia 10/09/20 no Hospital Regional de Augustinópolis.

- Mulher de 72 anos, residente de Silvanópolis. Comorbidades: hipertensão e cardiopatia. Óbito no dia 09/09/20 no Hospital Municipal de Silvanópolis.

- Homem de 59 anos, residente de Palmas. Comorbidades: doença pulmonar obstrutiva crônica, hipertensão e doença cardiovascular crônica. Óbito no dia 03/09/20 no - Hospital Estadual de Combate à COVID-19.

- Homem de 65 anos, residente de Araguaína. Comorbidades: doença pulmonar obstrutiva crônica e insuficiência respiratória aguda. Óbito no dia 27/08/20 no Hospital Santa Tereza em Palmas.

- Homem de 83 anos, residente de Palmas. Comorbidades: AVC e insuficiência respiratória aguda. Óbito no dia 30/08/20 no Hospital Santa Tereza.

- Homem de 73 anos, residente de Araguaína. Comorbidades: sem relato. Óbito no dia 04/09/20 na UPA de Araguaína.

- Mulher de 70 anos, residente de Araguaína. Comorbidades: hipertensão e Diabetes. Óbito no dia 05/09/20 na UPA de Araguaína.

- Homem de 70 anos, residente de Araguaína. Comorbidades: sem relato. Óbito no dia 10/09/20 na UPA de Araguaína.

- Mulher de 86 anos, residente de Araguaína. Comorbidades: sem relato. Óbito no dia 10/09/20 na UPA de Araguaína.

- Homem de 72 anos, residente de Nova Olinda. Comorbidades: doença renal crônica e hipertensão. Óbito no dia 10/09/20 no Instituto Sinai em Araguaína.