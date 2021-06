Vida Urbana Mais 13 pessoas entram no registro de óbitos por Covid no TO; 12 delas têm acima de 55 anos Estado conta também nesta terça-feira, 22, com 884 novos infectados da doença que já matou 3.119 pessoas

Mais 13 pessoas entram nas estatísticas de óbitos pro Covid-19 no Tocantins, deste número, 12 das vítimas são pacientes acima de 55 anos. Dados do boletim epidemiológico desta terça-feira, 22, ainda aponta o Estado conta também com mais 884 infectados da doença. Destes novos contaminados, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) informa que 116 foram diagnosticados nas úl...