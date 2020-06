A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua realizada pelo IBGE aponta que no mês de maio 148 mil tocantinenses (9,4% da população) apresentaram algum dos 12 sintomas relacionados às síndromes gripais que são sondados. Desses, apenas 18,6% (27 mil pessoas) procuraram estabelecimento de saúde na rede pública ou privada em busca de atendimento. Já cerca de 13,4 mil tocantinenses (0,9%) apresentaram sintomas simultâneos de síndrome gripal que podiam estar associados à doença. Desse grupo, 53% (7 mil pessoas) procuraram assistência médica.

No ranking nacional, Tocantins ficou com o 18º maior percentual de pessoas com algum dos sintomas e com o 16º em relação ao indicador sintomas conjugados que podem estar mais relacionados à doença. Quanto à proporção de tocantinenses que referiram ter algum dos sintomas pesquisados e procuraram por atendimento em estabelecimento de saúde o estado ocupou a 8º posição. Já na variável: pessoas que apresentaram algum dos sintomas conjugados e buscaram ajuda médica, Tocantins ficou com o 2º maior percentual.

Os dados da PNAD Covid19, divulgada nesta quarta-feira, 24, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foi coletada por telefone e perguntou nos domicílios selecionados se na semana anterior a entrevista, algum morador apresentou: febre; tosse; dor de garganta; dificuldade de respirar; dor de cabeça; dor no peito; náusea; nariz entupido ou escorrendo; fadiga; dor nos olhos; perda de cheiro ou de sabor; e dor muscular. Os sintomas foram informados pelo morador e não se pressupõe a existência de um diagnóstico médico.

Muitos estudos na área da saúde identificaram sintomas que podem estar mais associados à Covid19. Neste sentido, foi possível unir os sintomas para apresentar um indicador síntese. São eles: perda de cheiro ou de sabor, ou tosse e febre e dificuldade para respirar, ou tosse e febre e dor no peito.

O diretor adjunto de Pesquisas do IBGE, Cimar Azeredo, explicou que a elaboração desse indicador síntese se deu a partir de uma pesquisa recomendada pelo Control Disease Center (CDC), observação de experiências internacionais e consulta a especialistas brasileiros do Inca, do Ministério da Saude, da Fiocruz e da Escola de Enfermagem da UFMG. “São os sintomas relacionados à síndrome gripal. Na pesquisa de julho serão inseridos outros sintomas, entre eles, a diarreia”, complementou.

A pesquisa do IBGE mostra que no mês de maio, do total de 475 mil domicílios existentes no estado, em 9 mil deles, cerca de 2%, ao menos um morador estava com sintomas conjugados associados à Covid19. Considerando os 129 mil domicílios (27,2%) em que residia algum idoso, a estimativa é de que em 3 mil deles ao menos um morador apresentava sintomas. Já dos demais 346 mil lares (72,8%) em que não havia presença de idosos, 6 mil tinham ao menos uma pessoa com indícios.

Outra variável pesquisada na PNAD Covid foi a do plano de saúde. Segundo os dados coletados, 250 mil tocantinenses, cerca de 15,9%, contam com a assistência hospitalar e médica privada. O restante da população, 1,3 milhão (84,1%), em geral, depende do Sistema Único de Saúde (SUS).

A PNAD Covid estimou que no Brasil 24 milhões de pessoas (ou 11,4% da população) apresentaram algum dos sintomas pesquisados de síndromes gripais. A Região Norte foi aquela que apresentou o maior percentual de pessoas com algum sintoma (18,3%, equivalente a 3,3 milhões de pessoas), assim como o maior percentual de pessoas com algum dos sintomas conjugados (7,8% ou 1,4 milhão de pessoas). O Tocantins foi o estado da Região Norte com o menor índice de pessoas que referiram ter algum indício de síndrome gripal e também sintomas conjugados.

