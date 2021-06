Vida Urbana Mais 12 óbitos são registrados neste sábado no TO; Estado tem 725 novos infectados Dos novos casos, 512 foram detectados por RT-PCR, 28 por sorologia e 185 por teste rápido

No 461° Boletim Epidemiológico do Tocantins, o Estado contabilizou 725 novos casos confirmados da Covid-19, sendo 94 das últimas 24 horas. O restante é de exames coletados em dias anteriores e que tiveram seus resultados inseridos no sistema, pelos municípios, nesta sexta-feira, 18. O documento também aponta mais 12 mortes causadas em decorrência do vírus. Segundo a Secr...