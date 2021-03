Vida Urbana Mais 114 ônibus para transporte escolar são entregues aos municípios em cerimônia Veículos entregues pelo governador, Mauro Carlesse, e o ministro da Educação, Milton Ribeiro, são parte do Programa Toca pra Escola com investimentos de mais de R$ 85 milhões

Uma cerimônia finalizou as entregas de ônibus escolares do programa Toca pra Escola no Tocantins. Nesta quarta-feira, 10, os últimos 114 veículos para compor a frota do transporte escolar dos 139 municípios foram entregues pelo governador, Mauro Carlesse, e o ministro da Educação, Milton Ribeiro. Ao todo, a iniciativa já entregou 433 veículos que tiveram investimentos n...