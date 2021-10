Vida Urbana Maior número de mortes é entre idosos de 70 a 79 anos; 905 pessoas dessa faixa etária faleceram Boletim Epidemiológico desta quarta-feira, 13, apontou mais três óbitos e 65 novos casos da doença

A morte de mais três idosos inseridas nos dados do Boletim Epidemiológico desta quarta-feira, 13, integram as 3.820 vítimas da Covid-19 no Estado. Conforme informações do portal Integra Saúde, neste mês, três óbitos foram registrados no sistema. A letalidade atual do estado é de 1,68%. Também no documento de hoje, o Tocantins contabilizou 65 novos casos confirmados da Cov...