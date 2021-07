Vida Urbana Maionese com polpa de açaí conquista a primeira Patente de Invenção da UFT A Universidade Federal do Tocantins possui mais 40 pedidos em análise pelo INPI, sendo 31 de titularidades exclusivas e 9 em co-titularidade

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) concedeu a primeira Patente de Invenção da Universidade Federal do Tocantins (UFT). A tecnologia é intitulada “Composição de Maionese com polpa de Açaí”. A invenção é uma maionese de açaí, que segundo os pesquisadores, é de fácil processo de fabricação e aporte calórico, menor do que a maionese tradic...