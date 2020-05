Vida Urbana Maia: demanda de adiar o Enem vem de todo o País Presidente da Câmara dos Deputados afirmou que não irá esperar o governo tomar uma decisão sobre o tema e deve pautar a Casa sobre o assunto em breve

O Congresso deve dar celeridade à aprovação do adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta terça-feira, 19, que não irá esperar o governo tomar uma decisão sobre o tema e deve pautar o tema na Casa, logo na sequência, do projeto a ser votado hoje pelo Senado para mudar a data da prova. Para ele, essa é...