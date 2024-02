Redação Jornal do Tocantins

Um caminhão que transportava madeira ilegalmente acabou parado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-153, km 346, no município de Guaraí, região noroeste do estado, na tarde da quarta-feira, 28. No veículo, a polícia disse que encontraram cerca de 27 m³ de madeira florestal de origem nativa e exótica sem documentação.

O motorista era um homem de 43 anos, que afirmou aos policiais que não tinha qualquer documento da carga que transportava e assinou um termo de compromisso para comparecer ao juízo da Comarca de Guaraí.

A PRF informou que o caminhão estava com o licenciamento vencido e, por isso, acabou recolhido ao pátio de uma empresa credenciada.

Já a apreensão da carga ocorreu com base na Lei de Crimes Ambientais nº 9605/1998 e na Instrução Normativa do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis nº 21/2014.