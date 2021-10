Vida Urbana Músico atacado com ovos enquanto tocava em Santos ganha bolsa de estudos Luiz afirma que ainda precisa de patrocínio para comprar equipamentos melhores, e diz que está decidido e aproveitar a oportunidade que ganhou com a bolsa de estudos

O músico Luiz Felipe Salinas Almeida, 20, atacado com ovos na semana passada enquanto se apresentava em uma rua em Santos, no litoral paulista, ganhou uma bolsa de estudos para cursar música em uma universidade privada. Acostumado a tocar violoncelo em ruas de diferentes estados do país, atividade da qual depende para se sustentar, Luiz foi surpreendido na últ...