O médico tocantinense Carlos Augusto Estorari, de 48 anos, morreu diagnosticado com Covid-19 em Parauapebas, sudeste do Pará na quinta-feira, 16. Segundo o Sindicato dos Médicos no Estado do Pará, Carlos era noivo e “tinha obesidade como comorbidade”.

A Prefeitura de Parauapebas afirma, em nota em seu site, que o servidor público atuava há 13 anos no município e não possuía doenças pré-existentes. Segundo a nota, o médico apresentou os sintomas da Covid-19 em 28 de março e realizou a coleta para a realização do exame no dia 6, quando deu entrada na rede privada. A confirmação da doença saiu no dia 10 de abril, por meio do resultado do exame do Lacen. Desde então, estava internado na UTI, na rede particular de saúde, respirando com auxílio de respiradores.

A Prefeitura de Parauapebas informou em nota lamentar a morte de médico e que está solidária à família e amigos.

O governador do Tocantins, Mauro Carlesse, também emitiu nota em que oferece orações e pede conforto aos corações dos familiares e amigos e ressalta que o médico deixa um legado de atuação em favor da saúde pública e de amor ao próximo.

O Sindicato dos Médicos do Pará disse lamentar profundamente o falecimento do médico assim como lamenta “sua perda na linha de frente da batalha contra a Covid 19” e se solidariza com a família e amigos do médico.