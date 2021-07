Vida Urbana Médico pioneiro do Tocantins morre vítima de infarto neste domingo Francisco Francimar Gonçalves Ferreira morreu em Miracema, cidade que exercia a profissão

O médico Francisco Francimar Gonçalves Ferreira morreu neste domingo, 11, em Miracema do Tocantins, cidade distante a 88 km de Palmas, vítima de um infarto. Pioneiro na primeira capital do Tocantins, Ferreira foi o segundo médico inscrito no Conselho Regional de Medicina do Tocantins (CRM-TO). Em nota, a entidade lamentou a morte do médico e afirmou que el...