Médico formado na Universidade de Ribeirão Preto, o clínico paulista Maurício Shigueo Oshiro faleceu neste sábado, 22 de agosto, no Hospital Geral de Palmas (HGP), onde estava internado após complicações da Covid-19.

Concursado no Tocantins desde 18 de maio de 2005, ele exerceu seu ofício no HGP. O médico enfrentou um câncer de intestino há cerca de três anos. Após complicações de Covid-19, entrou em processo de morte cerebral e faleceu no Hospital Geral.

O Conselho Regional de Medicina do Tocantins (CRM-TO) informou, em nota de pesar, que o cirurgião também era conselheiro na atual gestão e o destaca como médico ético e responsável com pacientes. "Que sua coragem e seu compromisso ético com os pacientes sejam inspiração para todos que desfrutaram da sua companhia e que seu legado de comprometimento sirva de conforto a sua família", diz o órgão.