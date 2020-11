Vida Urbana Médico e candidato a vice-prefeito de Mineiros morre de Covid-19 Sílvio Azarias, de 68 anos, deixa esposa e duas filhas ainda pequenas

O médico e candidato a vice-prefeito à Prefeitura de Mineiros, Silvio Azarias, de 68 anos, morreu neste sábado (7) em decorrência da Covid-19. Secretária de saúde do município, Rosangela Rezende, conta que o profissional testou positivo no dia 30 de outubro, foi internado no Hospital das Clínicas da cidade, no dia 2, e nesta sexta-feira (6), teve o seu quadro clínico a...