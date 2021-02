Vida Urbana Médico conta que hospital dobrou leitos, mas cidade viveu "pior dia" da Covid nesta sexta-feira Areolino Neto conta que dos 4 leitos originais o hospital de Dianópolis chega ao oitavo, para dar conta do atendimento: “A situação está muito ruim em nossa cidade, está muito ruim no Estado, não tem vaga”

Areolino Neto com que dos 4 leitos originais o hospital de Dianópolis chega agora a oito leitos para dar conta do atendimento: “A situação está muito ruim em nossa cidade, está muito ruim no Estado, não tem vaga” Médico no Tocantins desde junho de 1994 e um dos responsáveis pelo atendimento Covid no Hospital Regional de Dianópolis, no sudeste do Tocantins, o médico Ar...