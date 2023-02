Vida Urbana Médico é preso suspeito de furtar energia para chácara, mas paga fiança de R$ 1.300 e é solto Laudo pericial constatou ligação direta no padrão para a chácara de Joaquim Rocha, ex-candidato ao governo e à Prefeitura de Palmas, sem registrar o consumo. O médico vai responder por furto de energia em liberdade

O flagrante ocorreu às 9h30 desta terça-feira, 28, na chácara Barra do Tiúba, no km O10 da BR-10 na zona rural da capital. Funcionários da Energisa acionaram a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Praticados Contra Concessionárias de Serviços Públicos (DRCSP) a informaram o local da suspeita de furto de energia. A chácara é de propriedade do médico Joaqui...