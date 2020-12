Vida Urbana Médico é morto a facadas dentro de hospital onde trabalhava em Santa Rosa do Tocantins Homem teria invadido a unidade para atacar a vítima com uma faca e a buscas pelo principal suspeito identificação já estão sendo realizadas

Atualizada às 16:33 O médico Ricardo Maciel Catuladeira Miranda, de 55 anos, morreu após ser atingido por uma faca dentro do Hospital Municipal de Santa Rosa do Tocantins, onde trabalhava. O caso ocorreu na tarde desta terça-feira, 1º, e o principal suspeito já está identificado e buscas ocorrem no sentido de localizar o autor do crime. A Polícia Militar (P...