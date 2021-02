Vida Urbana Médica é denunciada por morte de idosa de 86 anos a quem proibiu a entrada na sala vermelha Patrícia Morais teria impedido paciente de entrar na sala vermelha, onde atuava, e pode responder pela morte de Doralice Rodrigues, que faleceu no dia seguinte, na sala verde do Hospital Regional de Araguaína

Atualizada dia 5.2.21 às 12h52 O Ministério Público do Tocantins (MPTO) denunciou criminalmente nesta quinta-feira, 4, a médica Patrícia de Sampaio Morais, 42 anos, por homicídio doloso na morte de Doralice Cavalcante Rodrigues, aos 86 anos de idade, no dia 6 de agosto de 2018, nas dependências do Hospital Regional de Araguaína (HRA). Natural de Juazeiro do Norte (CE)...