A queda na média móvel de mortes por Covid-19 no Tocantins continua acentuada e o indicador atingiu o patamar mais baixo do ano neste domingo, 27. Segundo o Portal Integra, do governo estadual, registrou 1,57.

Comparado ao de duas semanas atrás (14/6) houve uma redução e 70% no indicador. O intervalo de 14 dias é o recomendado por especialistas para a comparação desse tipo de indicador. No domingo, 13 de junho, a média era de 5,14.

O Tocantins virou o ano com média móvel de mortes pela doença de 3,19 no dia 1º de janeiro deste ano e chegou ao máximo de 26,14 no dia 25 de março, durante a segunda onda de Covid-19 no estado.

Duas semanas depois, o índice caiu para 23,43 (8/4) e regrediu mais ainda 14 dias depois, para 13,86 (23/4). Na primeira semana de maio nova queda para 12 e no final de maio registrava 9,43.

A média móvel de mortes é um recurso matemática que permite analisar se o número de óbitos mortes da covid-19 na última semana sofreu aumento ou queda, de acordo com o mesmo intervalo de tempo das semanas anteriores. A medida também é adotada para comparar casos confirmados da doença.

Para calcular a média móvel é preciso somar o número de mortes de cada um dos sete dias anteriores. O resultado deve ser dividido por 7, ou seja, o número de dias considerado. O dado conta os óbitos registrados no sistema durante a semana e não aqueles ocorridos na semana.