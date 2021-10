Vida Urbana Média de vacinação no Tocantins cai 26% entre os meses de setembro e outubro Em números absolutos de vacinados diariamente, a redução é de 43% do dia 27 de setembro para o dia 27 de outubro, última data com dados atualizados

A média móvel de pessoas vacinadas contra a Covid-19 caiu 26% entre o dia 27 de setembro e o mesmo dia deste mês – o último dia lançado no portal Integra, consultado neste sábado, 30. O dado considera, em determinada data, os indicadores em intervalo de 7 dias anteriores. No dia 27 de setembro, quando os municípios do Tocantins vacinaram 11.720 pessoa...