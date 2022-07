Vida Urbana Mães de autistas relatam dificuldades para tratamento dos filhos em Palmas Especialistas para diagnosticar o TEA e tratamento multiprofissional são alguns dos problemas contados pelas mães

As famílias que convivem com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) em Palmas passam por dificuldades na hora do diagnóstico e acompanhamento com equipe multiprofissional. A advogada Rosa Helena Ambrósio, mãe do Heitor, autista moderado de 13 anos de idade, conta que precisou sair do estado para ter o diagnóstico do filho. “Eu não consegui o diagnóstico aqui, então ...