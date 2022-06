Vida Urbana Mães atípicas do Tocantins se articulam para criar associação regional de apoio Ideia é unir responsáveis por pessoas com deficiência física grave em associação que assegure saúde e qualidade de vida

As mães de pessoas com deficiência física grave querem criar uma associação de mães atípicas no Tocantins, na forma como existe em vários estados do Brasil. O primeiro passo para o fortalecimento da causa foi dado no dia 24, quando uma videoconferência reuniu tocantinenses e mães líderes de associações dos estados Amapá, Paraná e Rio de Janeiro. Uma das participantes é Eliz...