Vida Urbana Mãe sem a guarda rapta filho da casa da avó em Paraíso do Tocantins Polícia Civil localizou a criança nesta terça-feira, 24, em Goiânia (GO)

Uma criança de sete anos que havia sido levada de Paraíso do Tocantins para Goiânia (GO) foi localizada nesta terça-feira, 25, pela Polícia Civil. A avó, que mora no município tocantinense, tem a guarda legal do menino e a própria mãe teria viajado com a criança no último dia 12 de maio, sem consentimento da guardiã. Segundo o delegado-chefe da 6ª Delegacia de Ate...