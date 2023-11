Vida Urbana Mãe procura por filho desaparecido há mais de 100 dias: "não durmo direito" Marcos Vinícius Fernandes Dias, de 18 anos foi visto pela última vez no Jardim América em Paraíso do Tocantins, no dia 7 de agosto deste ano

Há 113 dias, a doméstica Ione Fernandes da Silva, de 39 anos, busca respostas sobre o desaparecimento do filho Marcos Vinícius Fernandes Dias, de 18 anos, que desapareceu no dia 7 de agosto deste ano, e foi visto pela última vez no Jardim América, em Paraíso do Tocantins, região centro-oeste do Estado. A mãe do jovem contou ao JTo nesta terça-feira, 28, qu...