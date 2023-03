Redação Jornal do Tocantins

Uma adolescente de 14 anos, moradora de Araguaína, procurou a mãe, uma operadora de caixa, de 34 anos, e contou que o parceiro materno vinha abusado sexualmente dela. O homem, um paraense de Dom Eliseu, de 28 anos mantinha união estável com a mãe da adolescente havia quatro anos.

A vítima relatou que o estupro repetiu por várias vezes. Conforme o relato, os abusos começaram enquanto assistiam TV juntos. O homem, a quem ela chamava de “tio”, começou por alisar o corpo dela. Depois, as investidas passaram a ser mais frequentes até a consumação de conjunção carnal, em atos que se repetiam a cada 20 ou 30 dias.

O último abuso ocorreu há pouco menos de um mês e o tio falou para a vítima não contar para ninguém e lhe deu remédio para evitar que engravidasse, então decidiu revelar para a mãe.

A mulher enquadrou o suspeito assim que ele chegou em casa, na noite de quinta-feira, 30 de março. E ele negou os fatos inicialmente, segundo o registro policial lavrado pela mãe da vítima, na 5ª Central de Atendimento da Polícia Civil, de Araguaína.

Mas após a mão contar os detalhes que vítima tinha relatado, o homem assumiu o abuso sexual e insinuou que a vítima havia consentido a relação e chegou a propor que a mulher não o denunciasse.

De acordo com os registros, a companheira manteve a decisão de avisar a Polícia Militar o que levou o home a entrar no quarto, apanhar apenas o notebook e fugir de casa com o carro.

A mãe acionou também um conselheiro tutelar para ouvir a menina. Conforme o relato, o homem chegou a oferecer dinheiro para que a vítima ficasse calada.