Vida Urbana Mãe e filha morrem após caminhonete capotar na BR-153 Condutor do veículo foi socorrido com vida e levado ao Hospital Regional de Paraíso do Tocantins

Um acidente matou duas mulheres da mesma família nesta sexta-feira, 23, na BR-153. Por volta das 13 horas, uma caminhonete capotou na rodovia próxima a Paraíso do Tocantins, e a Lucia Helena Magalhães de Arruda e sua filha Rebecca Magalhães de Arruda não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local. Já o condutor do veículo foi socorrido e levado ao Hospital R...