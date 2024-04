Vida Urbana Lua cheia rosa poderá ser vista no Tocantins nesta terça-feira Apesar do nome, nosso satélite natural não terá nenhuma mudança de cor

Uma "Lua Cheia Rosa" será visível em todo o Brasil nesta terça-feira (23). A informação foi divulgada pelo G1. O nome "rosa" foi dado por povos nativos dos Estados Unidos porque a flor desabrocha nessa época do ano, quando é primavera no Hemisfério Norte. Apesar do nome, a Lua não terá nenhuma mudança de cor. Para observar o fenômeno, não é preciso nen...