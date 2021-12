Redação Jornal do Tocantins

Com o objetivo de desarticular um loteamento clandestino às margens da Avenida NS-15 (Avenida Parque), a Prefeitura de Palmas e o Governo Estadual realizaram uma ação na área pública ocupada por comerciantes de forma clandestina. A ação ocorreu nesta terça-feira, 7, às margens da via, em um trecho próximo à Avenida Teotônio Segurado. Os lotes irregulares no local estavam sendo negociados a R$ 70 mil.

Durante a manhã, os agentes públicos retiraram piquetes utilizados para delimitar os lotes irregulares e máquinas da administração municipal trabalharam na roçagem do local. Participaram da ação a fiscais de Fiscais de Obras e Posturas de Palmas e militares da Ronda Ostensiva Tático Móvel (Rotam).

Parte dessa área pertence ao Estado e parte ao Município. Sob a responsabilidade do Estado está a faixa de domínio que beira a Avenida Parque. Já a parte que corresponde às áreas públicas municipais 1 e 2 e do plano diretor destinado a expansão da Teotônio Segurado são de Palmas. Essas áreas públicas estão destinadas à construção de equipamentos para o transporte público e a Escola de Tempo Integral.

Venda ilícita

Essa ação ocorreu após denúncias das negociações de forma ilícita realizadas à Procuradoria do Município, ao Ministério Público e à Delegacia de Polícia. As informações coletadas pelo Município eram que os lotes estavam sendo negociados no valor de R$ 70 mil.

A partir de um recibo de um dos compradores, enganado com a falsa venda, a Administração Municipal conseguiu identificar o responsável pelo parcelamento irregular da área, que recebeu uma multa de mais de 300 mil em Unidade Fiscal de Palmas, que corresponde a mais de R$ 1 milhão. O loteamento no local ainda foi embargado.