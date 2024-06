Vida Urbana Loja tem vitrine quebrada e diversos itens furtados na Avenida JK, em Palmas Testemunha relatou à PM que foi possível ver dois homens em uma moto preta saindo com sacos com vários objetos da loja. Crime ocorreu na tarde deste domingo (2)

Uma loja localizada na Avenida Juscelino Kubitschek, na quadra 104 norte, teve a vitrine quebrada e diversos itens furtados na tarde deste domingo (2), na capital. As informações são da Polícia Militar (PM). De acordo com a corporação, o fato ocorreu por volta das 15h05. Ao chegar no local, a equipe constatou que a vitrine da loja havia sido quebrada. Leia também: Pro...