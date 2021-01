Vida Urbana Logística do governo federal falha, vacinação atrasa e 11 estados só começam campanha na terça O atropelo na operacionalização de entregas provocou críticas de governadores e autoridades de saúde locais

Após problemas na logística do governo federal no envio de vacinas aos estados, com alterações repentinas dos horários dos voos e atropelos na comunicação, pelo menos 19 estados que aguardavam a chegada de lotes da Coronavac na tarde desta segunda (18) ficaram sem receber as doses. Onze deles, a exemplo da Bahia, Amazonas e Rio Grande do Norte, tiveram que altera...