Vida Urbana Localizados corpos de vítimas de afogamento nos Rios Santa Tereza e Manoel Alves Pequeno Estado já tem 68 mortes por afogamento neste ano, segundo divulgou o Corpo de Bombeiros

Bombeiros militares localizaram os corpos de dois homens vítimas de afogamento que estavam desaparecidas desde o final de semana. Um deles se afogou no Rio Manoel Alves Pequeno, em Itacajá, centro do Estado, e o outro no Rio Santa Tereza, em Peixe, sul do Tocantins, em um final de semana com quatro mortes. Segundo os Bombeiros, houve 68 afogamentos no Tocantins, neste 202...