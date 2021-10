Vida Urbana Local de prédio que desabou em Nilópolis permanece isolado A Prefeitura de Nilópolis, na Baixada Fluminense, informou nesta segunda-feira (25) que aguarda a conclusão do laudo da perícia da Polícia Civil sobre as causas do desabamento do prédio de três andares, na madrugada deste domingo (24)

