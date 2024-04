Vida Urbana Locais de provas do concurso da Assembleia Legislativa são divulgados São 34 unidades de ensino disponibilizadas em nove cidades nas cidades para as provas objetivas e discursivas. Concurso será no sábado (13) e domingo (14)

Os candidatos que vão realizar o concurso da Assembleia Legislativa no próximo domingo (14), já podem conferir os locais e horários das provas. Clique aqui para consulta individual. Serão 34 unidades de ensino nas cidades de Araguaína, Araguatins, Arraias, Dianópolis, Guaraí, Gurupi, Paraíso do Tocantins, Palmas e Tocantinópolis, onde ocorrerão as provas objetivas e disc...