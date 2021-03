Vida Urbana Linha do tempo: os principais fatos da Covid-19 no Tocantins desde março de 2020 Relembre a trajetória do coronavírus no Tocantins até chegar a 128.258 casos confirmados e 1.735 mortos na quarta-feira, 17

Nesta quinta-feira, 18, o Tocantins completa um ano da primeira contaminação pela Covid-19 confirmada em uma moradora do Estado. De lá para cá são mais de 120 mil casos da doença e quase 1.800 mortes por consequências da infecção do vírus no Estado. Todos os 139 munícios registraram casos da doença e quase todos já tiveram pelo menos um óbito em decorrência do vírus. A faixa...