Vida Urbana Linha do tempo mostra seis anos de investigação do caso Marielle, de 2018 a 2024 Três suspeitos de serem mandantes do assassinato da vereadora foram presos na manhã deste domingo (24)

Seis anos após o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, a Polícia Federal prendeu três suspeitos de envolvimento com o crime, ocorrido em março de 2018. Os três presos são o deputado federal Chiquinho Brazão (União Brasil-RJ), o conselheiro do TCE (Tribunal de Contas do Estado) do Rio Domingos Brazão e o delegado Rivaldo Barbosa, ex-che...