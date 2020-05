Vida Urbana Linha do tempo (1ª Fase) História da capital tocantinense em datas

Independência - proíbe a instalação do governo da Comarca do Norte em Natividade e reprime o movimento libertário deflagrado por Joaquim Theotônio Segurado. Fato marcante da disputa de líderes tocantinenses na busca de sua capital desde o Império. 07.12.1988 Miracema foi anunciada como capital provisória do Tocantins pelo presidente da República José Sarney. ...