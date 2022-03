Vida Urbana Limpeza no lago em Palmas retira em torno de 300 kg de resíduos da água Resíduos recolhidos das margens e águas do lago foram destinados à Cooperativa de Produção de Recicláveis do Tocantins (Cooperan), que fez a triagem e separação do material para reciclagem e destinação correta

Em torno de 300 kg de resíduos foram retirados das águas do Lago de Palmas numa ação conjunta realizada no fim de semana, 19, por meio do programa Rios +Limpos, do Ministério do Meio Ambiente. Ao todo, 116 voluntários, incluindo mergulhadores do Corpo de Bombeiros do Tocantins e servidores da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) participaram da ação. Conforme a dire...