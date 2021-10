Um grupo de ciclistas realizou uma homenagem ao ciclista, estudante e empresário Leonardo Mokfa neste domingo, 17. A primeira homenagem ocorreu ainda na igreja e uma segunda já no cemitério, antes do sepultamento do jovem que faleceu aos 24 anos neste sábado, 16, em um acidente de trânsito na TO-040, quando a caminhonete em que estava capotou.

“Foi muito emocionante. Uma perda muito grande, um jovem de 24 anos, na flor da idade, abusando de saúde, vitalidade. Que só estava crescendo na área do esporte. A cidade gostava muito dele. Comoveu. Estamos em luto!”, relatou o ciclista Hermann Povoa, que estava junto na organização do momento.

Segundo Povoa, quase 150 ciclistas participaram da homenagem. Leo, como era conhecido, era muito querido na idade, a igreja ficou cheia durante a despedida. “Ele nasceu no grupo do pedal com a gente. Praticava motocross, e sempre nos encontrávamos nas trilhas. Sempre incentivava a participar com a gente das trilhas de bicicleta. Então, começou a acompanhar a gente e foi evoluindo, participando de várias competições”.

Quem também falou lembrou da representatividade, Láercio Teixeira da Mata, que também é ciclista e esteve junto na organização da homenagem. Teixeira destacou as conquistas do atleta: “representava Dianópolis e o Estado em várias competições”, comentou.

A informação é que o acidente teria ocorrido por volta das 2 horas deste sábado, 16, próximo à cidade de Almas, mas o corpo só teria sido encontrado às 5 horas por um morador, que procurou ajuda e buscou contato com a polícia da região.

O atleta era presidente da Associação de Ciclismo de Dianópolis. Leonardo atualmente fazia parte da equipe de ciclismo B2 e era conhecido por realizar ações esportivas na cidade. Ele fez parte de equipes da capital, como Palmas Cycling Team e Spaguet, antes de migrar para a equipe dianopolina.