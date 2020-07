Faleceu em Palmas na quinta-feira, vítima da Covid-19, o lendário professor cubano José Ramiro Lamadrid Marón, um ícone pedagógico para as áreas de geografia e pedagogia nas principais instituições de ensino superior do Tocantins.

Nas redes sociais, vizinhos e amigos contaram que ele morava sozinho após sentirem a falta de movimentação dele desde a sexta-feira, o encontraram no domingo, 26 de julhjo, deitado no chão. Recolhido pelo SAMU, Lamadrid foi levado para o Hospital Geral de Palmas (HGP), onde permaneceu internado na UTI. Cardíaco (usava marca passo) teve os pulmões afetados e faleceu na noite de quinta-feira, por volta das 21h.

Geógrafo em formação dupla pela Universidade da Habana (UH), José Ramiro Lamadrid Marón fez a licenciatura (entre 1963 e 1968) e bacharelado (1975 a 1980) na UH também fez mestrado (Geografia Física) e doutorado (Ciências Pedagógicas) e concluiu seu PhD, que seria reconhecido pela Universidade de São Paulo (USP) em 2002, quando já estava em terras tocantinenses.

Em Cuba, lecionou no ensino básico, fundamental e médio e também no ensino tecnológico, e atuou como professor do Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona, além de colaborar com o Instituto de Geografia da Academia de Ciências de Cuba.

Depois de passar por experiências docentes universitárias em Angola e na Venezuela chegou ao Tocantins na década de 1990, quando foi membro da equipe de pesquisa para elaboração do Relatório e Mapa Geoambiental do Tocantins, entre 1994 e 1996. Também colaborou para o "Atlas do Tocantins", da Secretaria Estadual de Planejamento, em 1998.

Ele se mudou para o Tocantins com a ex-esposa, a pegagoga e psicóloga cubana Nara Wanda Zamoura Hernandes, com quem foi casado de 1968 a 2003. Nara faleceu em Palmas, no dia 4 de maio, de complicações provocadas por um tipo de câncer após dois anos de luta.

Lamadrid exerceu a docência na Unitins entre 1994 e 2003 e se dirigiu pesquisas no Ceulp/Ulbra em Palmas de 1996 a 2011. Nesse período, foi professor efetivo da Universidade Federal do Tocantins de 2003 a 2011 (ano em que se aposentou), nos cursos de Geografia e Pedagogia. Na UFT, era membro fundador dos cursos de Mestrado em Ciências do Ambiente (PGCIAMB) e Geografia na UFT de Porto Nacional. Nos últimos anos, era colaborador dos dois cursos e avaliador do INEP para disciplinas instituições de ensino.