Vida Urbana Leitos UTI-Covid do Hospital Regional de Gurupi estão todos ocupados Gurupi, terceira cidade com maior número de infectados e mortos do Estado, já contabilizou, desde o início da pandemia 18 de março do ano passado até agora, 15.347 casos de coronavíruas e 280 mortes

Todos os leitos UTI-Covid do Hospital Regional de Gurupi estão ocupados na manhã desta terça-feira, 7. Os leitos da mesma natureza no Hospital Geral de Palmas e Hospital Regional de Augustinópolis estão 50% ocupados hoje. Os dados acima são do portal Integra Saúde, que ainda aponta que o Tocantins tem um total de 76 pessoas hospitalizadas. Destas, 42 em leitos clínicos e...